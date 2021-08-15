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الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

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افتتحت الذهب في الاردن عمليات البيع والشراء اليوم الاحد 15 ــ 8 ــ 2021 بثبات سعري، مكررةً لنفس أسعار أمس السبت، ليلتقط المراقبون أنفاسهم بعد سلسلة من الهبوط والصعود المتكررين، ويرجع ثبات السعر اليوم لتباطؤ المضاربات عالميًا بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع لدي الغرب.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 15 ــ 8 ــ 2021

من جهتها تعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الذهب بصفة يومية، وتطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاحد 15 ــ 8 ــ 2021 كالتالي:

وصل عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43،30 دينار أردني للبيع، و40،20 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36،50 دينار أردني للبيع، و35،00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32،60 دينار أردني للبيع،و 29،70 دينار أردني للشراء.

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