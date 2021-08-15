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الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

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توقف مؤشر الذهب بالكويت اليوم عن تذبذبه هبوطا وصعودًا مفضلًا الثبات اليوم الاحد 15 ــ 8 ــ 2021، وأُعلنت اسعار لفئات الذهب بالكويت اليوم مماثلة لنفس أسعار أمس السبت، ويأتي ثبات السعر بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع لدي الغرب، والتي تتعطل فيها حركة التداول بعدد من البورصات العالمية.

وسجل سعر «الجنيه الذهب» اليوم بالكويت مبلغ 137.63دينارًا كويتيا، ما يعادل 457.69 دولارًا أمريكيًا.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاحد 15 ــ 8 ــ 2021

وترصد مؤسسة «المصري اليوم» اسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الاحد 15 ــ 8 ــ2021، طبقًا للتحديث الصباحي للسعر كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 17.20 دينار كويتي، ويقابله 57.21 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.77 دينار كويتي، مقابل 52.44 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.05 دينار كويتي، مقابل 50.06 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.90 دينار كويتي، ويقابله 42.91 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة «الأوقية» في الكويت اليوم 535.08 دينار كويتي، مقابل 1779.47 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 137.63 دينار كويتي بما يعادل 457.69 دولار أمريكي.

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