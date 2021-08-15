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أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة إنبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العام والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام إنبي واستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث، كما أن لاعبي المارد الأحمر صالحوا الجماهير بعد التعادل أمام الإسماعيلي الجولة الماضية بهدف لمثله، فالجمهور الأحمر لا يقبل إلا بتحقيق الانتصارات.

وتابع عبدالعال: أرفض مبدأ «تفويت المباريات» فكل ما يثار حول إتهام لاعبي الإسماعيلي والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال «بالتهاون» أمر لا يصح تداوله، فالإسماعيلي فريق كبير ويلعب من أجل تحسين موقعه في جدول الدوري العام، كما أن إيهاب جلال مدير فني متميز وأحدث طفرة كبيرة منذ قدومه إلى تدريب الدراويش ويلعب دائماً من أجل تحقيق الانتصارات.

وأضاف: أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن، وظهر بمستوى رائع وأصبح مكسباً كبيراً في هذه الجهة، كما أن المارد الأحمر هو المستفيد الأكبر من تألق توفيق خلال المباريات الأخيرة، فاللاعب أصبح منافساً لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وهو ما يصب في مصلحة الفريق.

واختتم عبدالعال: أتمنى مشاركة أكرم توفيق في مركز الوسط المدافع أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل، وذلك في ظل غياب عمرو السولية لحصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي بالأمس.