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قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات الخاصة بعدم تركيب الملصق الالكتروني ، والتي اعلنت وزارة الداخلية عن تفعليها بداية من الاول من سبتمبر المقبل ، تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الأحد ، من سحب (3132 ) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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