طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر»

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قدم طلاب هندسة حلوان جامعة حلوان مشروع تخرج «نظارة للضرير» يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة، وإشراف ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب، جاءت فكرة المشروع عن سيدة أمريكية تسمى هيلين كيلير، وكانت من أهمتماتها العمل بالمحاماه والتأليف رغم فقدانها النظر في عمر صغير، وكانت حجر الأساس للكثيرين حيث حاولت أن تطور في نظارات فاقدين البصر.

هذا إلى جانب وجود قصة عن شخص ضرير عمره ٦٥ عامًا يتحدث عن موضوع فقدان البصر وكم كان ذلك صعب ولكن ما اسعده هوا الطفرة التي تمت في التكنولوچيا لإنها يسرت عليه الامر ومن هنا بدأ مشروع طلاب هندسة حلوان والذي تمت فيه محاولة التطوير لافادة فاقدي البصر الذين يصل عددهم لأكتر من ٢ مليون شخص يعانون من ضعف حاد في النظر، منهم تقريباً مليون شخص فاقدين للنظر بشكل تام.

ويوضح فريق عمل المشروع أن النظارة تقوم بالتقاط صورة للشخص عند لقاءه والتعرف عليه، وتعمل على قياس المسافة بين مرتدي النظارة، وفي حالة وجود أي عائق على بعد ربع متر أو أقل تقوم بتحذيره وتقوم النظارة بالتعرف على ٩٠ شئ من الأشياء المنتشرة في حياتنا اليومية مثل كرسي، سرير وهكذا.

كما يستطيع الشخص فاقد البصر من خلال النظارة أخذ صورة لكتاب وتقوم النظارة بقراءة الصورة بشكل واضح، كما أنه يمكن عن طريق google assistant، يطلب الشخص موبايله وبالتالي تبدأ النظارة بالاتصال بموبايله لمعرفة مكانه وتوضح له النظارة ال location.

هذا ويشرف على المشروع دكتور زكي بسيوني نُصير، ويتكون فريق المشروع من علاء هشام محمد (team leader)، خالد حمزة شكرى، سيد محمد سيد، أسامة محمد حسن، كما يشارك الفريق في مبادرة هنسوقلك التي تنظمها رعاية الشباب بالكلية تحت إشراف الأستاذ ياسر الجبالي مدير الإدارة.