أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري

Print
ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة وادي دجلة لن تكون سهلة على بسبب خوض المنافس المباراة من أجل الهروب من منطقة الهبوط.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: «الونش وعبدالشافي سيغيبان عن الزمالك أمام دجلة ولكن محمود علاء وفتوح قادران على تعويضهما وتقديم أداء مميز، يجب على الزمالك مواصلة الفوز في 4 مباريات المتبقية لأن الأهلى لن يفقد نقاط مرة أخرى».

وأضاف: «وادي دجلة فريق يلعب بثقة كبيرة ويملك حارس مرمى مميز وهو محمد عبدالمنصف الذي سيقدم مباراة كبيرة وسيصعب اللقاء على الزمالك».

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو)

كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو)

مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو)

مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو)

كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو)

كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو)

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021