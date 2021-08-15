ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري

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أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة وادي دجلة لن تكون سهلة على الزمالك بسبب خوض المنافس المباراة من أجل الهروب من منطقة الهبوط.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: «الونش وعبدالشافي سيغيبان عن الزمالك أمام دجلة ولكن محمود علاء وفتوح قادران على تعويضهما وتقديم أداء مميز، يجب على الزمالك مواصلة الفوز في 4 مباريات المتبقية لأن الأهلى لن يفقد نقاط مرة أخرى».

وأضاف: «وادي دجلة فريق يلعب بثقة كبيرة ويملك حارس مرمى مميز وهو محمد عبدالمنصف الذي سيقدم مباراة كبيرة وسيصعب اللقاء على الزمالك».

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.