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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الاحد 15 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق، خاصة في الأنواع الشعبية.

ويترواح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان، نظرا لطبيعة كل محافظة.

الأسعار

نوع الأسماك السعر المتداول أقل سعر أعلى سعر التاريخ بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 22.5 21 24 2021-08-15 بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 18.5 17 20 2021-08-15 بلطى اسوانى 27 17 37 2021-08-15 فيليه بلطى مجمد 70 30 110 2021-08-15 قشر البياض 75 60 90 2021-08-15 قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 75 60 90 2021-08-15 قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35 30 40 2021-08-15 قراميط 15 10 20 2021-08-15 ثعبان السمك 130 50 210 2021-08-15 المكرونة سويسى 70 60 80 2021-08-15 المكرونة مجمد 25 20 30 2021-08-15 موسى 110 90 130 2021-08-15 السبيط 140 110 170 2021-08-15 قرش 35 30 40 2021-08-15 كابوريا 75 30 120 2021-08-15 مرجان 2˃ 100 جم 25 23 27 2021-08-15 مرجان مجمد 22 19 25 2021-08-15 البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 35 32 38 2021-08-15 بربونى مجمد 27.5 25 30 2021-08-15

سمك

سمك

سمك

سمك

سمك