البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021
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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الاحد 15 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق، خاصة في الأنواع الشعبية.
ويترواح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان، نظرا لطبيعة كل محافظة.
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
22.5
|
21
|
24
|
2021-08-15
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
18.5
|
17
|
20
|
2021-08-15
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-08-15
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-08-15
|
قشر البياض
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-15
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-15
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-15
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-15
|
ثعبان السمك
|
130
|
50
|
210
|
2021-08-15
|
المكرونة سويسى
|
70
|
60
|
80
|
2021-08-15
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-15
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-15
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-15
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-15
|
كابوريا
|
75
|
30
|
120
|
2021-08-15
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
25
|
23
|
27
|
2021-08-15
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-15
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-15
|
بربونى مجمد
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-15