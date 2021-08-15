أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في الأحد 15 أغسطس 2021

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم الاحد 15 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق، خاصة في الأنواع الشعبية.

ويترواح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان، نظرا لطبيعة كل محافظة.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22.5

21

24

2021-08-15

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18.5

17

20

2021-08-15

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-15

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-15

قشر البياض

75

60

90

2021-08-15

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

75

60

90

2021-08-15

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-15

قراميط

15

10

20

2021-08-15

ثعبان السمك

130

50

210

2021-08-15

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-15

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-15

موسى

110

90

130

2021-08-15

السبيط

140

110

170

2021-08-15

قرش

35

30

40

2021-08-15

كابوريا

75

30

120

2021-08-15

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-08-15

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-15

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-15

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-08-15

سمك
سمك
سمك
سمك
سمك
سمك

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه