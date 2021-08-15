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كارتيرون يستقر على بديلي الونش وعبدالشافي في مباراة دجلة

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كارتيرون يستقر على بديلي الونش وعبدالشافي في مباراة دجلة كارتيرون يستقر على بديلي الونش وعبدالشافي في مباراة دجلة

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي على الثنائي الذي سيعوض غياب كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة.

ويغيب عبدالشافي والونش عن مباراة الزمالك ودجلة بسب تراكم البطاقات الصفراء، والحصول على البطاقة الثالثة في لقاء الإسماعيلي أمس السبت.

ويلعب الزمالك أمام دجلة مساء الثلاثاء المقبل بمنافسات الجولة 31 للدوري المصري الممتاز.

ويدفع كارتيرون بأحمد فتوح في الجبهة اليسرى بديلاً لمحمد عبدالشافي، على أن يعوض محمود علاء غياب محمود الونش في قلب الدفاع.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

المصرى اليوم

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