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القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يتعهد بتسليم كابل إلى لحركة طالبان سلميا

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القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يتعهد بتسليم كابل إلى لحركة طالبان سلميا القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يتعهد بتسليم كابل إلى لحركة طالبان سلميا

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صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، عبدالستار ميرزاكول، في تصريح مسجل نشرته قناة «طلوع نيوز» بأن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم تسليم المدينة إلى «طالبان» سلميا، مشددا على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

وكانت الداخلية الأفغانية أعلنت، اليوم الأحد، حسب وكالة «رويترز»، أن مسلحي «طالبان» بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

ولفتت وكالة «نوفوستي» الروسية إلى ورود تقارير عن استيلاء المسلحين على جامعة كابل غرب المدينة ورفعهم أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في «تويتر» أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في «عدد من المناطق البعيدة» في العاصمة.

وأشارت الرئاسة إلى أن أجهزة الأمن تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهدف ضمان أمن المدينة، مشددة على أن «الوضع تحت السيطرة».

بدورها، أعلنت «طالبان» في بيان صدر عنها أنها أمرت قواتها بـ«الوقوف عند أبواب كابل» دون محاولة دخول المدينة، بهدف تفادي العنف، مشددة على أنها «لا تريد دخول المدينة بالقوة والحرب بل بسلام».

المصرى اليوم

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