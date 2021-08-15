ما هو علم السيكوثيرابي؟ معرض فني للحلي وللأحجار الكريمة يكشف الإجابة

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«ديفاين كريستال سولز» معرض للحلى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ينطلق الاسبوع المقبل.

ويعرض مجموعة من تصميمات آرت سيكولوجى باستخدام الحلى والمجوهرات بتشكيلات فنية تتفاعل مع النظام الإنسانى، حيث تتداخل ذبذبات الأحجار الكريمة مع ترددات الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان وتؤثر في تعديل السلوك الإنسانى، بشروط تطبيقات علوم ميتافيزيقا المجوهرات .

والفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هي عضو الجمعية الدولية لعلوم الجيمولوجى بأمريكا، وهى علوم تصنيف وتحديد أنواع وترددات كل نوع من أنواع الأحجار الكريمة والتعامل بطرق علمية لقياس ترددات الأحجار وتفاعل كل حجر مع مايتوافق ومثيله من موجات كهرومغناطيسية لكل عضو في الجسد.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن علم السيكوثيرابى يستخدم ترددات بعض أنواع الكوارتز التي تتوافق مع تردد الدماغ للتفاعل والتوازن وتحذر من تعامل تجار الأحجار والباعة في المحلات على إنهم أطباء ومعالجون، وهو الأمر والذى زاد من جهل المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة، وفتح أبواب للدجل والمعتقدات الوثنية الغربية التي تروج لتنظيف وتنشيط ترددات الأحجار بعرضها لضوء الشمس والقمر، وهو لايمت للعلم بصلة، وكذلك ربط لبس الأحجار بتغيير طبيعة الجسم وهو ما يحتاج للتوعية والتعليم على أسس أكاديمية وقياسات تكنولوجية وإجازات دولية من جامعات بممارسة علوم الجيمولوجى بأدوات قيايسة تكنولوجية علمية.