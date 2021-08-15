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وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة والإسماعيلي

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وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة والإسماعيلي

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كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت حول تعطل تقنية الفار خلال مباراة والإسماعيلي التي جرت أمس السبت بملعب الإسماعيلية.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين نظيفين وواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن الأهلي.

وقال وجيه أحمد خلال تصريحات إذاعية: «تقنية الفار لم تتعطل ولو لثانية واحدة خلال لقاء الزمالك والإسماعيلي».

وعن تكرار اختيار الحكام في الجولات الأربعة المتبقية قال: «سيتم بالطبع بنسبة 100% نحن ننهي المسابقة».

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