أبوالدهب: قوة الأهلي تكمن في هذا اللاعب الأسطوري

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أشاد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء التونسي على معلول لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة إنبي أمس السبت والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثلاثين.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية: على معلول من اللاعبين القلائل الذين يسيرون على خطى ثابتة طوال الموسم، فهو يقدم آداءً مميزاً منذ قدومه إلى النادي الأهلي قادماً من الصفاقسي التونسي، وأرى أن قوة وخطورة المارد الأحمر تبدأ من الجبهة اليسرى بقيادة على معلول.

واختتم أبوالدهب: والتر بواليا بدأ استعادة مستواه المعهود الذي ظهر به خلال تواجده بصفوف الجونة، فقد قدم مباراة مميزة أمام إنبي بالأمس بغض النظر عن الهدف، لكن تحركاته على مرمى عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي كانت إيجابية للغاية، ولكنه عانى من سوء التوفيق.