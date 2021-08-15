مستشار «آل مكتوم الخيرية» يزور جامعة الإسكندرية لتنفيذ حملة إجراء 100 عملية للأطفال بالمجان (صور)

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زار الدكتور صلاح الدين الجعفري مستشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والانسانية، جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، وكان في استقباله عبدالعزيـز قنصـوه، رئيـس الجامعـة، حيث بحثا سبل التعاون لتوسيع نطاق تنفيذ حملة «نبضات» لعلاج قلوب الأطفال«بمستشفيات جامعة الإسكندرية وإجراء حوالي 100 عملية بالمجان لقلوب الأطفال.

ورحب «قنصوه»، بالتعاون مع مؤسسة آل مكتوم في تنفيذ هذا الهدف الإنساني ورفع الألم والمعاناة عن هؤلاء الأطفال وأسرهم، ولفت أن الجامعة تستهدف الوصول لإنشاء نموذج متكامل بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية للرعاية والإدارة الصحية المستدامة، تصل تكلفته إلى 500 مليون جنيه، يتم تدبير جزء منها من مخصصات الموازنة العامة للدولة، وجزء آخر يتم تدبيره من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر ويتم تخصيصها لأعمال التطوير والصيانة بالمستشفيات، وجزء آخر عن طريق التبرعات والمنح التي تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال منظمات المجتمع المدني، والأجهزة المعنية بالدولة، بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري مجاناً أو بأقل تكلفة.

بدوره قال الدكتور الجعفري، أن هذه الحملة ترعاها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وقامت بتنفيذ حملات طبية بالعديد من الدول العربية والافريقية، وتدعم العديد من المشروعات التنموية والخيرية والإنسانية الأخرى في مصر، كما ترعى المهرجان الدولى للأم المثالية والذى يعد من أكبر المهرجانات في الوطن العربى.