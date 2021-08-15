أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي

Print
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي
حثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا حاسمًا لوقف هذه الأعمال

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في نجران، من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين؛ مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يُعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ مؤكدًا أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان