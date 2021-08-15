محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفقد مراكز تطعيم المسافرين بالمركز الطبي ببنها وطوخ وقليوب، وذلك لمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة.

لمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر، حيث تابع انتظام سير العمل وتوفير مقاعد للمواطنين تيسيرا عليهم وتخفيفا للتزاحم.

وقال «الهجان»، إن هناك فرق متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، موجهاً الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد جمال عبدالغني، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولاراً لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة بأن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة القليوبية شملت مركز طبي بنها، ومركز طبي طوخ، ومركز طبي كفر شكر، والمركز الطبي بقليوب، والمركز الطبي ببهتيم، ومركز طبي الخانكة أول، ومركز طبي الخصوص، ومركز طبي شبين القناطر، ومركز طبي الشباب بالعبور، ومركز طبي أول القناطر.

وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد الحاصلين على اللقاح ما يزيد عن 140 ألف مواطن ومواطنة، موجها السيد وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع المديريات الخدمية لفتح أماكن أخرى للتسهيل على المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة.

كان محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (0155573040-01119992624).

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة.

محافظ القليوبية يتابع مراكز تطعيم كورونا

محافظ القليوبية يتابع مراكز تطعيم كورونا

محافظ القليوبية يتابع مراكز تطعيم كورونا

محافظ القليوبية يتابع مراكز تطعيم كورونا

محافظ القليوبية يتابع مراكز تطعيم كورونا

[image:7:center]