★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري بالسويس برئاسة المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية حملة توعوية لمرتادي ممشي السويس الجديد تحت شعار «حدائقنا حقوق لأجيالنا» وذلك برعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري (المركز العام ) والتي تأتي ضمن سلسلة الحملات الإرشادية للنظافة التي تنظمها الجمعية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع مستوى الوعي بالنظافة وممارسة السلوكيات الصحيحة للحفاظ على الممتلكات العامة، إلى جانب خلق ثقافة المسؤولية والشراكة المجتمعية تجاه نظافة الحدائق العامة.

وأوضحت المهندسة فوزية عبدالله أن الحملة تأتي ضمن إطار أهداف الهلال الأحمر المصري الرامية إلى تنشيط التواصل المجتمعي فيما يتعلق بحماية الحدائق والمنتزهات الترفيهية والحفاظ عليها..

وأضاف محمد قاسم الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بأن المبادرة مجتمعية تهدف إلى تنمية الجانب الثقافي والرياضي والترفيهي والبيئي لدى شرائح المجتمع وهي استمرار لخطة الجمعية فيما يتعلق بإشراك شباب الهلال الأحمر المصري في حماية المنشآت والمرافق الخدمية والترفيهية وخاصة الحدائق العامة وتطوير ثقافة الجمهور حول ارتياد الحدائق لما لها من أثر كبير في إعطاء الوجه الحضاري المتطور والعصري لمدينتنا، وبالتالي فإن الارتقاء بمستوى الوعي البيئي والتأكيد على التصرفات والسلوكيات الإيجابية فيما يتعلق بالمحافظة على نظافة الحدائق ومكوناتها وعناصرها الطبيعية والمزروعات والأشجار وإرشاد رواد الحدائق إلى الأساليب المثلى للتخلص من النفايات.

الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا»