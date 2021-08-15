ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد

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حيث نظم فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، احتفالية اليوم الواحد بالنادي الإجتماعي الثقافى بمدينة سانت كاترين، بحضور اللواء طلعت العناني رئيس المدينة، ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وجمع من أهالينا ومشايخ وعواقل البدو، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمدينة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، أعقبه عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية منها «يا حبيبتى يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، عظيمة يا مصر» غناء المجموعة.

ثم عرض مسرح عرائس بعنوان «رحلة إلى قصر الثقافة» فكرة وإعداد إنتصار إبراهيم، تدور فكرة العرض حول تعريف الأطفال بالخدمات الثقافية والفنية والتكنولوجية التي تقدمها قصور الثقافة بالمجان في جميع أرجاء مصر المحروسة، بهدف بناء الإنسان المصرى القادر على التفكير والابتكار والاختلاف.

تلاها فاصل فنى للسمسمية للمواهب الصغيرة أحمد يوسف وفهد وأمين نصار، أعضاء فرقة تلقائيين أطفال ثقافة جنوب سيناء، واختتمت فعاليات الحفل بعرض فنى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى، بقيادة الفنان حسام عبدالهادى، قدمت خلاله باقة من الأغانى الوطنية والأناشيد الدينية والمديح منها «مدد يا نبى، عاش» للمنشدين إسلام محمد، والشيخ عمر عاشور وناصر السيسى.