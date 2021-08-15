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جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال

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جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال

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جريمة ضد الإنسانية..كتاب جديد للدكتور هشام ماجد، استشاري الطب النفسي، يشتمل الكتاب على توابع قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي ونظام الرؤية الذي أثبت أنه يؤدى إلى عشرون كارثة عضوية ونفسية وإجتماعية تؤثر على نمو أطفال الطلاق، بسبب غياب دور الأب نهائيا في حياه الأطفال، والمشاكل الموجودة .

وأشار الكتاب إلى أن 63% من حالات انتحار الشباب تم نشأتهم بعيدا عن الأب، وان نسبة 85% من الأطفال المنفصلين عن آبائهم يعانون من إضطرابات سلوكية، وهم عرضه للاضطرابات والأمراض النفسية ثلاثه أضعاف أمثالهم من الأطفال داخل الأسر المستقره أو تحت الرعايه المشتركة، وان معدل الفقر لدى الأطفال الذين يعيشون في منازل تعولها نساء بدون والد 47.6٪، وهو أكثر من أربعة.أضعاف معدل الأطفال الذين يعيشون في أسر مستقره.

واوصي الكتاب بتعديل قانون الأحوال الشخصية، من حيث مراجعة التشريعية ومواد القانون الحاليه على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسؤولية كامله لكلا الأبوين بما يضمن حياه كريمه لطفل الإنفصال، وتحديد الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامه طفل الإنفصال، وإلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع الإستماع إلى رغبات الطفل بدايه من عمر ست سنوات في جلسات مغلقه ويمنع حضور الأم أو الأب أو الوكيل عنهما أثناء مناقشه الطفل في رغباته مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام بما يضمن تلبيه إحتياجات الطفل الماديه والنفسيه والاجتماعيه وسلامته وعدم تعرضه لايه نوع من أنواع الإيذاء.

المصرى اليوم

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