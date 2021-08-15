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أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"

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أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"
بلاغ قاد الشرطة لاكتشاف مكانها وتبدو عليها علامات الشحوب والتعب

أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب

شهدت العاصمة السورية دمشق، مؤخرًا، واقعة صادمة؛ إذ أقدم رجل على احتجاز ابنته داخل غرفة منعزلة لسنوات.

وحسبما ذكرته وزارة الداخلية السورية؛ فقد تلقى قسم شرطة جديدة عرطوز في ريف دمشق، بلاغًا عن إقدام "عدنان" على احتجاز ابنته "نور" في غرفة معزولة بجانب منزله، نصفها تحت الأرض.

ووفق الوزارة، توجهت دورية من شرطة ناحية جديدة عرطوز إلى المكان، وبتحريه، وجدت فيه فتاة في العقد الثالث من العمر، محتجزة داخل المكان، وتبدو عليها علامات الشحوب والتعب النفسي والجسدي.

وعلى الفور، تم تحرير الفتاة، وإخراجها وإسعافها إلى أقرب نقطة طبية، وإعطاؤها العلاج اللازم، وتم إلقاء القبض على والدها؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وبالتحقيق مع الأب، اعترف بإقدامه على احتجاز ابنته لعدة سنوات بحجة أنها مريضة.

وتم تنظيم الضبط اللازم بحق الأب، وإحالته إلى القضاء المختص؛ علمًا بأن الفتاة ما زالت تتلقى العلاج في مشفى قطنا الوطني، بريف دمشق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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