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العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران

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العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران
جدّد التأكيد على تأييد المنظمة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها

العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بالمملكة العربية ، مشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية.

وجدّد الأمين العام، التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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