أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش

Print
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش
فيما طلب الرئيسُ من القضاء البدء في التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابساته

طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن

نقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، عن شهود عيان، روايتين عن سبب انفجار خزانات المحروقات التي كانت مخبأة في قطعة أرض في بلدة التليل في عكار شمال لبنان.

وقال شهود عيان لقناة "LBCI": إن المواطنين الذين تجمعوا قرب خزانات المحروقات لحظة مصادرتها من قِبَل الجيش، سمعوا طلقة نارية تسببت في الانفجار واندلاع الحريق في صهاريج المحروقات، ولفتوا إلى العثور على رصاصة في أحد الصهاريج المحترقة.

وفي رواية أخرى، قال شهود عيان: إن أحد المواطنين أشعل سيجارة قرب خزانات المحروقات وهو ما أدى إلى اشتعال الحريق والانفجار.

تأتي سيناريوهات الإعلام اللبناني، بينما لم يصدر أي بيان عن الجيش أو القوى الأمنية بهذا الشأن.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من القضاء، البدء بإجراء التحقيقات اللازمة في الحادث، للكشف عن ملابساته.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبًا.

ويعاني لبنان حاليًا نقصًا حادًّا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة خطف صهاريج؛ مما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات، وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

ووجّه وزير الصحة اللبناني حمد حسن، نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان؛ فيما أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22؛ فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79.

من جهته، ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس.

وأعلن "خير"، وجود اتصالات مع تركيا، ومحاولة التواصل مع لنقل الحالات الخطرة إلى الخارج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه