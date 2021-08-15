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انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا

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انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا

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انطلقت صباح اليوم الأحد ، امتحانات الدور الثاني للنقل «الأول – الثاني» بالثانوي العام «، في المنيا، ولمدة 4 ايام، داخل 131 مدرسة، و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد .

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تجري الامتحانات لمدة 4 ايام، حيث الأحد امتحان مواد اللغة العربية، والتاريخ والجغرافيا للصف الأول الثاني، والاثنين، امتحان مواد اللغة العربية والرياضيات«أدبي + علمي»، وبذات القواعد التي أجريت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

المصرى اليوم

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