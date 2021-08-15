مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

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لقى شخص مصرعه وأصيب أخران في مشاجرة بحى العلامية بمدينة شبين القناطر وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بنها الجامعى والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة التي امرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرتها والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمصرع «ا ع» ميكانيكى اثر مشاجرة مع اخرين أسفرت عن وفاته وإصابة اثنان اخرين تم نقلهم مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وجارى فحص الواقعة وتفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان لبيان تفاصيل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة

وكانت منطقة بهتيم في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شهدت مشاجرة بين طرفين أسفرت عن اصابة 4 أشخاص بسبب ركن سيارة أمام إحدى الورش حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق أعيرة نارية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «م. ع. م»، 41 سنة صاحب ورشة خراطة، و«ح. ع. م»، 44 سنة، ميكانيكي، و«ك. ع. م»، 34 سنة، سائق، و«م. ع. ع»، 58 سنة، سائق، وجميعهم مصابون بادعاء رش خرطوش، وطرف ثان «أ. ر. أ»، 36 سنة، سائق، سبق اتهامه في 4 قضايا ضرب وإحداث عاهة وسرقة بالإكراه وسلاح.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام الطرف الأول بركن سيارة أمام ورشة الميكانيكا الخاصة بهم، وأثناء مرور الطرف الثاني بسيارته، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب، وقام الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش أحدث إصابة أفراد الطرف الأول، وفر هاربًا، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.