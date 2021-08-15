طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن حركة طالبان بدأت في دخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات.

وحسب رويترز، قالت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إن مقاتلين من حركة طالبان بدأوا دخول العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات.

وقال مسؤول أمريكي إن أعضاء الفريق الأساسي الأمريكي كانوا يعملون من مطار كابول، في حين قال مسؤول في الناتو إن العديد من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى مكان أكثر أمانًا ولم يكشف عنه في العاصمة.

ومن جهته، قال قيادي بطالبان في الدوحة، إنه بعد تقدم خاطف في العاصمة، أمرت طالبان مقاتليها بالامتناع عن العنف، والسماح بالمرور الآمن لأي شخص يسعى للمغادرة، ومطالبة النساء بالتوجه إلى المناطق المحمية.

ووجه الحساب الرسمي لمكتب الرئيس الأفغاني على موقع تويتر نداء إلى سكان المدينة، أكد فيه أن القوات الأمنية تسيطر على الوضع في كابل، مؤكدا وجود إطلاق نار في مناطق نائية.

وقال الحساب على تويتر: "أبناء كابول المحترمون. سمع دوي طلقات نارية في عدة مناطق نائية في كابول. قوات الأمن والدفاع في البلاد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، يسيطرون على الوضع الأمني ​​في كابول.