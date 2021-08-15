ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات

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نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة للتفتيش على التراخيص اللازمة لإدارة المنشات والمحال التجارية، كما تم متابعة تنفيذ حملات النظافة والاشغالات، بالإضافة لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا، وتم خلال الحملات، ضبط 64 مخالفة، منها 21 محضر تعدى على حرم الطريق، 20 مخالفة لإدارة منشأة بدون ترخيص، 16 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الوقائية، 7 مخالفات لعدم الالتزام بمعايير الصحة والبيئة.

كما تابعت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – بني مزار – مغاغه – العدوة – ديرمواس- مطاي)، الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية من خلال تنظيم حملات النظافة وتمهيد الطريق، والإنارة، ورفع الاشغالات، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، حيث تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بامتداد طريق برطباط – كوم الحاصل، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بحي جنوب مركز مغاغة، كما تم رفع المخالفات الصلبة بقرية منبال بمركز مطاي، كما تم رفع تراكمات القمامة بحي شرق ووسط مركز بني مزار.

ونظمت الوحدات المحلية لمراكز سمالوط وديرمواس والعدوة، حملات نظافة مكبرة شملت رفع وتطهير مقلب مساكن السوق وشارع ناصر والريفية، وبقرية قلوصنا، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية دفش وعزبة العفيفة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بحي جنوب ووسط وبقرية صفانية بمركز العدوة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تمهيد للطرق بنطاق قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس.

من جانبة تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة للنظافة والتعديات والاشغالات والانارة وترخيص المنشآت والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من مدى صلاحية النشاط المنفذ، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.