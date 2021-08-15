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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالجيزة

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالجيزة ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بالجيزة كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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