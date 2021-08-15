اليوم ..الحكم على المتهمين ب«تهريب المهاجرين» لليونان

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تصدر محكمة جنايات القاهرة ،اليوم الأحد، الحكم على المتهمين في تهريب المهاجرين لديوان وإيطاليا .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد احمدصبرى .

كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس جماعة إجرامية تخصصت في الشروع بتهريب المجنى عليهم الذين لم يتجاوزا الثامنة عشر من أعمارهم إلى دولتي ايطاليا واليونان ،إلا انه خاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم للقبض على المهاجرين .

البداية كانت ورود معلومات إلى الاجهزة الأمنية بتأسيس المتهمين جماعة اجرامية تخصصت في تهريب ضحاياهم إلى دولتي ايطاليا واليونان لطريقة غير مشروعة ،وأكدت التحريات صحة ماورد من معلومات والقى القبض عل المتهمين .