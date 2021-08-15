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اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

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اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف النيابة العامة على براءة سامية عطية ، والشهيرة بـ«سما المصري»، في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى الإعلامية ريهام سعيد.

كانت النيابة قد أحالت «المصري» إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفت عن طريق الهاتف، «ريهام سعيد» وأوكلت لها أمورًا لو صحّت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتس آب».

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتس آب، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.

المصرى اليوم

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