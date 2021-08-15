إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

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من أجل إيجاد فرص لهم لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين؛ إحدى مبادرات الهيئة التمكينية، والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكّن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم؛ الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكّن الجهات الحكومية ومُلاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة؛ ما سيعزّز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين، وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد، ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة إلى تمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.