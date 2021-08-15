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الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال

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الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال
ترحيل ثلاثة ملايين ونصف المليون مقرر مدرسي لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية

الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال

استغنت إدارة تعليم الرياض عن 70 مبنى مستأجراً بينما تم تسلُّم 71 مبنى تعليمياً جديداً ستضم أكثر من 38 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 735مليون ريال.

تفصيلاً، قالت إدارة تعليم الرياض إنه تم تسلُّم (71) مبنى تعليمياً للبنين والبنات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 735 مليون ريال، وتم الاستغناء عن (70) مبنى مستأجراً، خلال الفترة من 1 / 8 / 1441 هـ؛ حتى 1 / 1 / 1443 هـ.

وكان مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي؛ قد أكّد أن عقود صيانة المدارس في الرياض تجاوزت الـ 300 مليون ريال للعام الواحد، موضحاً أن جميع المدارس مغطاة بتلك العقود، لافتاً إلى أنه تم اكتمال توصيل أكثر من ثلاثة ملايين مقرر دراسي للمدارس الابتدائية.

وبيّن" الوهيبي"؛ أن إدارة تعليم الرياض وضعت خطة لتوزيع المقررات تزامناً مع خطة الوزارة في عملية التوزيع، مبيناً أنها بدأت بالتنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

وأعلنت الإدارة أنه تمّ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم؛ لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي؛ أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض تمّ تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملايين ونصف المليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم؛ لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة من المستجد.

وبيّن "الغامدي"؛ أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة بوقتٍ كافٍ قبل انطلاقة العام الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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