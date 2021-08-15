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206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار

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206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار 206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار
إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة

206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 206.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4.65 مليار.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 206 ملايين و713 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة، وفق "الألمانية"، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز أربعة مليارات و655 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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