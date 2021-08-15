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نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع البطاطس فى الأسواق

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نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع البطاطس فى الأسواق

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن أغلب البطاطس الموجودة في الاسواق حاليا باعها الفلاحين بأقل من جنيه للكيلو وخزنها التجار في الثلاجات ليصل سعرها اليوم 8 جنيهات للكيلو الواحد ، لافتا أن الرابح الوحيد من ارتفاع البطاطس الآن هو التاجر ، ومعظم الفلاحين يشترون البطاطس من التجار حاليا للاستهلاك أو كتقاوي للزراعة .

وأوضح أبو صدام أن مدة زراعة البطاطس في الأرض 4 اشهر تقريبا ، ومحصول البطاطس يزرع فى بنظام 3 عروات أساسيه العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي ويزرع بها نحو 150 الف فدان والذي تم حصاده من منتصف إبريل إلي آخر مايو الماضيين وهو المخزن حاليا في الثلاجات بغرض التصدير اوكتقاوي و يباع منه حاليا في الاسواق للاستهلاك المحلي والعروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وأول سبتمبر ويزرع بها نحو 50 الف فدان .

يليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر ويزرع بها نحو200 الف فدان وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى من البطاطس المخزنه حاليا بالثلاجات ، ومتوسط إنتاج فدان البطاطس نحو 14 طن للفدان .

وأشار نقيب الفلاحين أن انهيار محصول البطاطس في المواسم السابقه أجبرت بعض المزارعين علي بيعه باسعار زهيده للتجار او كعلف للمواشي في بعض الأحيان ، مما نتج عنه خسائر كبيرة للفلاحين جعلتهم يعزفون عن زراعة البطاطس او يقلصون المساحات المنزرعة في بعض الأحيان .

وأرجع أبو صدام زياردة ارتفاع أسعار البطاطس في الفترة الحاليه زيادة الكميات المصدرة منها فى الفترة من يناير حتي أول أغسطس الحالي عن مثيلاتها العام الماضي ، حيث تم تصدير نحو 621ألف طن تقريبا بالإضافه إلي حجز الفلاحين كميات كبيرة من البطاطس في الثلاجات كتقاوي للعروة القادمة ، مما أدي إلي قلة المعروض مقابل زيادة الطلب الأمر الأمر الذى تسبب فى زيادة الأسعار .

وأشار أبوصدام أن محصول البطاطس يعتبر أهم ثاني محصول في مصر بعد القمح ويعتمد عليه المصريين بشكل اساسي ، مطالبا بوضع وضع خريطة وخطة زراعية محكمة لزراعة وتصدير وتخزبن هذا المحصول الهام ، والكف عن اسلوب العشوائية فى زراعة المحصول .

المصرى اليوم

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