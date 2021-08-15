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قال حلف شمال الأطلسي الناتو إنه تم نقل دبلوماسيين أوروبيين إلى أماكن سرية وآمنة في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح مسؤول أمريكي أن جميع أعضاء الفريق الأمريكي في كابول يعملون الآن من مقر مطار العاصمة.

يأتي هذا تزامنا مع بدء اقتحام عناصر حركة طالبان للعاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات.

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إن حركة طالبان بدأت في اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات.

وكان مسؤولون قالوا إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان اليوم الأحد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز: «لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان، فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين».

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.