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اليوم ..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

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اليوم ..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم ..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

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يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء الأوائل.

وأعلن الأزهر الشريف ،مساء السبت، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديمه الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن على (معهد الحج محمد عبدالوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩.٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧.١٤٪؜.

المصرى اليوم

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