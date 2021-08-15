شركة ZEE5 Global الشريك الإعلامي لـ DMSتحتفي بالمحتوى الجنوب آسيوي ضمن حملتها العالمية الجديدة، وتدعوكم لتجربة قصص من عالمنا

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أعلنت Digital Media Services (DMS)، وهي الذراع الرقمي التابع لمجموعة Choueiri Group، مؤخراً عن إطلاق شريكها الإعلامي شركة ZEE5 Global، وهي المنصة الأكبر للمحتوى الجنوب آسيوي في العالم، للحملة العالمية لعلامتها التجارية بعنوان "أهلاً بكم في جنوب آسيا: قصص من عالمنا" التي تُسلّط الضوء على أُحجِيَّة الواقع الأبدية المُشوّقة، ألا وهي منطقة جنوب آسيا.

وتُقدم الحملة عرضاً متكاملاً حول الصراع بين الإرث الذي تتمتع به منطقة جنوب آسيا عبر تاريخها الممتدّ لـ5,000 عام في مجالات عدة تشمل التاريخ واللغة والقصص والحروب والسفريات وغيرها، وبين أوجه التقدم الحديثة، ما يُسهم في خلق وقائع مذهلة تحاصر الأبطال الملهمين وغير المتوقعين. وبالفعل، مع بروز تحول جديد في الواقع الحي عند كل منعطف، تُسلط الحملة الضوء على قصص واردة من الهند وباكستان وبنغلاديش، يغدو فيها العادي استثنائياً، ما يُفضي إلى تساؤلٍ فحواه: "إن كان هذا هو واقعنا، فلكم أن تتخيلوا قصصنا".

وتُجسّد حملة "أهلاً بكم في جنوب آسيا: قصص من عالمنا" الوعد الذي قطعته ZEE5 والذي يقتضي تمثيل الوقائع المذهلة التي تفوق الخيال في جنوب آسيا والقصص التي تسمو عن المألوف. وتُركّز الحملة، التي تُثير العواطف من خلال القصص الحية والمتوارثة عبر الأجيال، على كيفية تحوّل الاعتيادي إلى استثنائي من منظورٍ خارجي. وتدعو الحملة المشاهدين في جميع أنحاء العالم لتجربة هذا العالم من خلال القصص الجريئة والاستثنائية على منصة ZEE5.

وتستهدف الحملة جمهور جنوب آسيا في مختلف أنحاء العالم، وتتخذ مساراً بصرياً مشوّقاً، حيث يعرض فيديو الحملة المناظر الطبيعية والثقافة والتقاليد والموسيقى والرومانسية التي ترسم معالم حياتنا اليومية في المنطقة، لتمنح المشاهدين نظرةً عن قرب على حياتهم وقصص أوطانهم المذهلة

ووضعت وكالة WYPWorldwide تصميم وتصوّر فيديو الحملة الذي تبلغ مدته 70 ثانية ويتطرق إلى القصص الاستثنائية ذات الطابع الجنوب آسيوي المدمجة في منصة واحدة هي ZEE5. وباعتبارها أكبر منصة للمحتوى الجنوب الآسيوي، تمثل ZEE5 بشكل فريد وتعيد تعريف قصص جنوب آسيا لمشاهديها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قالت أرشانا أناند، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في ZEE5 Global: "أنجزنا في ZEE5 عملاً غير مسبوق، إذ لا تقتصر خدماتنا على تقديم أكبر مكتبة للمحتوى الهندي في جميع اللغات لجمهورنا فحسب، وإنما تشمل أيضاً أكبر مكتبة للمحتوى الأصلي الباكستاني والبنغلادشي، لنعود وننقل هذا المحتوى إلى العالم أجمع. وبفضل محتوى مدهش تبلغ مدّته الإجمالية 130 ألف ساعة، أصبحت ZEE5 اليوم المنصة الوحيدة التي تقدّم الوقائع الاستثنائية لجنوب آسيا النابضة بالحياة تحت مظلّة واحدة، من خلال سرد المزيد من القصص الاستثنائية، ما يجعلها المنصة الأبرز عالمياً من حيث عرض قصص جنوب آسيا. وسعينا في إطار هذه الحملة للتعبير عن هذه القصص الجديدة في جنوب آسيا والتقاطها بصيغة بصرية مذهلة تُجسّد الموسيقى والتصوير السينمائي والدراما وغيرها، لنرسم معالم الحياة اليومية لمواطني جنوب آسيا".

وأضاف أميت أكالي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإبداعية والشريك المؤسس لشركة Wondrlab: "نادراً ما يتسنّى لنا إطلاق حملة سيشاهدها العالم أجمع. وتمتاز ZEE5 بالنسبة للجمهور المستهدف حول العالم بأنّها تعكس جوهر منطقتنا التي تشمل الهند وباكستان وبنغلاديش بصورة فعلية، وتقدم محتوىً وقصصاً فريدة منها. وتسعى جماهير المشاهدين من مختلف أنحاء العالم إلى الاطلاع على محتوى من خارج مناطقهم الجغرافية، ويبدون تعطشهم له. وبما أنّ المحتوى ما هو إلا انعكاس لواقعنا، ارتأينا تقديم بعض القصص الفريدة لمشاركتها مع العالم. ولإبراز هذا التفرد الخاصّ بالمنطقة بالتعاون مع منصة ZEE5، سعينا لنصبح أوصياء على المحتوى من هذا الجزء من العالم. ويكفيكم الاطلاع على المجموعة الهائلة من المحتوى الهندي والباكستاني والبنغلادشي، لتدركوا أن ما تقدمه ZEE5 هو بالفعل محتوى قلّ نظيره في العالم".

وبعد إطلاقها في أسواق الولايات المتحدة من خلال حفل الإطلاق الضخم الأخير لـ ZEE5في 22 يونيو، وفي أعقاب الاستجابة الرائعة التي لاقتها، أُطلقت الحملة الآن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكندا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا. وستنطلق هذه الحملة المكثّفة مباشرة عبر التلفزيون والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية خلال الأسابيع المُقبلة، وذلك في إطار الجهود الترويجية المتكاملة المرتكزة إلى رسالة الحملة التي تحمل عنوان: "أهلاً بكم في جنوب آسيا: قصص من عالمنا".

وتُرحب ZEE5 بمشاهديها إلى عالم تقدم فيه 130 ألف ساعة من القصص الواردة من الهند وباكستان وبنغلاديش والتي تشمل العروض التلفزيونية والأفلام والمواد الأصلية والفيديوهات المتخصصة في الموسيقى والصحة وأسلوب الحياة. ويتوفّر هذا المحتوى باللغات الهندية والبنغالية والماليالامية والتاميلية والتيلوجو والكانادية والمراتية والأورية والبوجبورية والكوجوراتية والبنجابية، بالإضافة إلى اللغات الأردية والبنغالية (البنغلادشية) والملايية والتايلندية والباهاسا والعربية. وتتوفّر بعض العناوين الرئيسية مدبلجة و/أو مترجمة إلى الإنجليزية.

وأصبح بإمكان الجماهير في دول المهجر مشاهدة أنجح أفلام بوليوود الرائجة وغيرها من الأفلام بمختلف اللغات، والاستمتاع بالمسلسلات عبر المواقع الإلكترونية في الهند وباكستان وبنغلاديش. وتتضمن العناوين الرئيسية "14 فيري"، و"حالة الحصار: الهجوم على المعبد"، و"تشورايلز"، و"دوار الشمس"، و"جودي كينتو توبوو"، و"العقد"، و"ماينكر شيباي" و"تشورايلز"، و"دوب كي ديوار" و"سيداتي وسادتي"، و"كاجاز"، و"عيد ميلاد شينتو كا"، والمواد الأصلية المضافة مؤخراً والموجّهة إلى الشباب من "تي في إف" مثل "الثلاثي"، و"رفقاء السكن الدائمين" وغيرها المزيد.

وستعرض منصة ZEE5 وبجميع لغات جنوب الهند العمل الضخم المُقبل "آر آر آر" من إخراج إس. إس راجامولي الذي أخرج فيلم "باهوبالي"، وبطولة إن. تي. راما راو جونيور ورام شاران ونجم نجوم بوليوود أجاي ديفجن والنجمة عليا بات.