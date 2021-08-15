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حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات

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حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إن حركة طالبان بدأت في اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات.

وكان مسؤولون قالوا إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان اليوم الأحد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز: «لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان، فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين».

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها .

المصرى اليوم

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