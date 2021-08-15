أخبار عاجلة

ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

Print
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
كان يعاني ضيقاً شديداً بالشرايين المغذية لعضلة القلب وأمراضاً مصاحبة

قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

نجح فريق طبي متخصّص في جراحة القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في إنقاذ حياة مريض يعاني ضيقاً شديداً بالشرايين المغذية لعضلة القلب، وأمراضاً مصاحبة شملت ارتفاع ضغط الدم، والسكري، بإجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة لزراعة 3 شرايين.

وقال المدير الطبي المساعد د. سعد الشهراني؛ إنه فور وصول المريض للمستشفى تمّ نقله بشكل عاجل إلى قسم قسطرة القلب، وخضع لحزمة من الفحوصات اللازمة، بما فيها الإيكو وفحوصات الدم، وأظهرت النتائج أنه يعاني ضيقاً حاداً في شرايين القلب، حيث تمّ إجراء قسطرة استكشافية لاستكمال التشخيص الطبي، أوضحت وجود تضيق حاد في ثلاثة من الشرايين الرئيسة المغذية للقلب، وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي المتخصّص في جراحة القلب، تقرّر إجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياة المريض.

وأضاف الشهراني؛ أن الفريق الطبي تمكّن -ولله الحمد- من زراعة ثلاثة شرايين في عملية دقيقة، استغرقت أربع ساعات، حيث أُدخل المريض غرفة العمليات تحت التخدير الكامل، ومن ثم تمّ توصيل المريض بجهاز القلب الرئوي الصناعي؛ ليجري بعدها الفريق الطبي زراعة الشرايين الجديدة لتأمين مرور الدم بشكل طبيعي إلى عضلة القلب، وبعد انتهاء الجراحة تمّ نقل المريض للعناية المركزة، حيث ظل تحت المراقبة، ثم نُقل لغرفة التنويم.

واختتم بأن المريض بقي بالعناية المركزة القلبية لعدة أيام للاطمئنان على صحته ومراقبة العلامات الحيوية كافة، وغادر المستشفى بصحة جيدة بعد أن عاد القلب إلى وضعه الطبيعي مجدداً -بفضل الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان