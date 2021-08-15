أخبار عاجلة

ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

Print
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وسائل إعلام ماليزية أن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين سيستقيل يوم الاثنين 16 أغسطس، بعد أن فقد أغلبيته بسبب الاقتتال الداخلي في الائتلاف الحاكم.

وحسب رويترز، أفادت بوابة أخبار «ماليزياكيني» أن وزير في دائرة رئيس الوزراء، قال: «أن محيي الدين سيقدم استقالته إلى الملك الأحد».

وأوضح الوزير، أن محي الدين أبلغ أعضاء حزبه بقرار الاستقالة لأنه استنفد جميع الخيارات الأخرى للحفاظ على .

وأوضح الوزير: «الأحد سيكون هناك اجتماع وزاري خاص، وبعد ذلك سيتوجه رئيس الوزراء إلى القصر لتقديم استقالته».

وكان نواب من المعارضة طالبوا محيي الدين ياسين بالاستقالة بعد اتهامه بالكذب على مجلس النواب والملك. وتحدى رئيس الوزراء دعوات الاستقالة لأسابيع وقال إنه سيثبت أغلبيته في البرلمان من خلال تصويت على الثقة في سبتمبر.

لكن محيي الدين اعترف، الجمعة، للمرة الأولى أنه لا يتمتع بأغلبية وبذل جهدًا أخيرًا لجذب المعارضة من خلال الوعد بإصلاحات سياسية وانتخابية مقابل دعم التصويت على الثقة، وتم رفض العرض بالإجماع.

ولم يتضح من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لا يتمتع أي نائب بأغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات في ماليزيا وسط تفشي وباء كورونا.

وفرضت ماليزيا حالة الطوارئ في شهر يناير، مع الدخول في إغلاق ثانٍ نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا. ودخلت أيضا في إغلاق ثالث في مايو بعد أن ارتفاع حصيلة الإصابات لمعدلات قياسية.

كانت قبضة محي الدين على السلطة محفوفة بالمخاطر منذ وصوله إلى السلطة في مارس 2020 بأغلبية ضئيلة. وتصاعدت الضغوط عليه مؤخرًا بعد أن سحب بعض المشرعين دعمهم.

ويمتلك الملك السلطة الدستورية لتعيين رئيس وزراء من بين المشرعين المنتخبين بناءً على من يعتقد أنه يمكنه قيادة الأغلبية، واختار محي الدين رئيسا للوزراء العام الماضي بعد استقالة غير متوقعة لمهاتير محمد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا