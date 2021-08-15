رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وسائل إعلام ماليزية أن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين سيستقيل يوم الاثنين 16 أغسطس، بعد أن فقد أغلبيته بسبب الاقتتال الداخلي في الائتلاف الحاكم.

وحسب رويترز، أفادت بوابة أخبار «ماليزياكيني» أن وزير في دائرة رئيس الوزراء، قال: «أن محيي الدين سيقدم استقالته إلى الملك الأحد».

وأوضح الوزير، أن محي الدين أبلغ أعضاء حزبه بقرار الاستقالة لأنه استنفد جميع الخيارات الأخرى للحفاظ على الحكومة.

وأوضح الوزير: «الأحد سيكون هناك اجتماع وزاري خاص، وبعد ذلك سيتوجه رئيس الوزراء إلى القصر لتقديم استقالته».

وكان نواب من المعارضة طالبوا محيي الدين ياسين بالاستقالة بعد اتهامه بالكذب على مجلس النواب والملك. وتحدى رئيس الوزراء دعوات الاستقالة لأسابيع وقال إنه سيثبت أغلبيته في البرلمان من خلال تصويت على الثقة في سبتمبر.

لكن محيي الدين اعترف، الجمعة، للمرة الأولى أنه لا يتمتع بأغلبية وبذل جهدًا أخيرًا لجذب المعارضة من خلال الوعد بإصلاحات سياسية وانتخابية مقابل دعم التصويت على الثقة، وتم رفض العرض بالإجماع.

ولم يتضح من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لا يتمتع أي نائب بأغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات في ماليزيا وسط تفشي وباء كورونا.

وفرضت ماليزيا حالة الطوارئ في شهر يناير، مع الدخول في إغلاق ثانٍ نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا. ودخلت أيضا في إغلاق ثالث في مايو بعد أن ارتفاع حصيلة الإصابات لمعدلات قياسية.

كانت قبضة محي الدين على السلطة محفوفة بالمخاطر منذ وصوله إلى السلطة في مارس 2020 بأغلبية ضئيلة. وتصاعدت الضغوط عليه مؤخرًا بعد أن سحب بعض المشرعين دعمهم.

ويمتلك الملك السلطة الدستورية لتعيين رئيس وزراء من بين المشرعين المنتخبين بناءً على من يعتقد أنه يمكنه قيادة الأغلبية، واختار محي الدين رئيسا للوزراء العام الماضي بعد استقالة غير متوقعة لمهاتير محمد.