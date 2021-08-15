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اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

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اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ، اليوم الأحد، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد «حماس».

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقًا لـ«عزت»، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

المصرى اليوم

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