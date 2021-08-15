في أسبوعها الأول.. 575 متدربًا ومتدربة يلتحقون ببرامج تعليم الأفلاج الصيفية

★ ★ ★ ★ ★

تستهدف تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتلبية الاحتياج المهني للمعلمين

تنطلق هذا الأسبوع أولى برامج التدريب الصيفية بتعليم الأفلاج، في مرحلتها الرابعة "عن بُعد"، وتستمر نحو شهر، مستهدفة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وشهدت انطلاقة البرامج في أسبوعها الأول، تسجيلَ 575 متدربًا ومتدربة في 15 برنامجًا، منها ١١ برنامجًا تدريبيًّا لـ"البنين"، و4 برامج للبنات، يقدّمها نخبة من الكوادر التربوية وفق الضوابط والشروط التي تضمنتها آلية التدريب الصيفي ضمن مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية المعتمد من وزارة التعليم.

وتأتي البرامج التدريبية التي تشرف على تنفيذها إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج، بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي؛ بهدف تحسين مخرجات التعليم، وتجويد نواتج التعلم، وتلبية الاحتياج المهني للمعلمين، وتحقيق التنوع لجميع الفئات التعليمية المستهدفة والاستثمار الفعال للفترة الصيفية، وعودة الهيئة التعليمية كون تلك البرامج تتيح مجالات متنوعة ونوعية للتطوير المهني التعليمي، وتساعد في أداء المهام المهنية والرقي بالعملية التعليمية.