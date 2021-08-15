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مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد

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مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد
ضمن خطواتها التطويرية للحوكمة الإلكترونية وسهولة الخدمات

مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد

دشّن أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف سليمان بن يوسف المسعود، أخيراً، خدمة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية "نفاذ"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني (NIC)، التي نفّذتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالتنسيق والمتابعة مع إدارة البوابة والخدمات الإلكترونية بالمكتبة.

يأتي ذلك ضمن خطوات المكتبة التطويرية للحوكمة الإلكترونية واستدامة وسهولة توفير الخدمات للباحثين والزوّار، إذ تُمكّن الخدمة المستفيدين من دخول بوابة المكتبة الإلكترونية، باسم المستخدم وكلمة السر نفسها المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".

وتهدف الخدمة إلى إيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات المهمة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة بالهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق.

وأوضح الأمين العام المكلف، أن الربط بمنصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق خدمة "نفاذ" يعد خطوة مهمة للمكتبة الوطنية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية والتحول للحكومة الإلكترونية وتوظيف التقنية الحديثة وتقديم جميع الخدمات بشكل ميسر وسريع سعياً لزيادة رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين وباحثين وزائرين.

وأكّد أن ربط المكتبة بخدمة "نفاذ" يعـد أحد أهم عوائد التكامل مع مركز المعلومات الوطني لتسريع التحول الرقمي، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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