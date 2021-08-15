بيه بيه جي تبدأ إنتاج موانع التسرب الخاصة بمصنعي المعدات الأصلية للسيارات في المغرب

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أعلنت اليوم شركة "بيه بيه جي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: PPG) عن بدء تشغيل منشأة في طنجة بالمغرب ستقوم بإنتاج موانع التسرب الخاصة بالسيارات من أجل الإنتاج المحلي للمركبات. سيقوم المصنع، الذي يعتبر أول منشأة لإنتاج طلاءات السيارات لدى الشركة في أفريقيا، في بادئ الأمر بتزويد المواد لمركبات العلامة التجارية "داسيا" التابعة لمجموعة "رينو" والتي يتم إنتاجها في طنجة والدار البيضاء.

وقال رولد جوهانسن، نائب الرئيس لدى شركة "بيه بيه حي" لشؤون طلاءات السيارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في هذا السياق: "يشكل بدء تشغيل هذه المنشأة خطوة هامة في توفير الإمدادات المحلية لمصنعي المعدات الأصلية الخاصة بالسيارات في المغرب. وتعد الدولة بالفعل واحدة من أكبر مصنعي المركبات وأسرعها نمواً في أفريقيا. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج السيارات إلى حد كبير، بحيث من المتوقع إضافة منشأتي إنتاج أو أكثر بحلول عام 2030".

بحسب تقديرات مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وهي مجموعة بحثية مغربية، فإن إنتاج السيارات ارتفع من 100000 مركبة في العام 2000 إلى حوالي 400000 مركبة في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 700000 مركبة بحلول العام 2023.

هذا وستقوم المنشأة التابعة لشركة "بيه بيه جي" في طنجة بإنتاج موانع تسرب تسمح بمزيد من المرونة في تصميم المركبات وتصنيعها. تقوم الشركة بتقييم الإنتاج المحلي لتقنيات المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والطلاء الإضافية لإمداد مصنعي السيارات الذين يعملون على توسيع الإنتاج في المغرب.

كما تواصل "بيه بيه جي" تعزيز تطوير المواد اللاصقة وموانع التسرب الخاصة بالسيارات لتمكين الشركات المصنعة للمركبات من تحقيق أهدافها في مجالات الكهربة والوزن الخفيف والاستدامة وخفض الضوضاء والاهتزاز.

وأضاف جوهانسن: "يوضح هذا الاستثمار التزامنا بدعم عملائنا والتوسع في مناطق تعتبر مهيأة للنمو. نتشارك كل يوم مع عملائنا من أجل خلق قيمة مشتركة والتركيز على الحلول التقنية التي تحدث فرقاً بالفعل".