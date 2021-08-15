الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. والكليات المتاحة لجميع الشعب وموقع التنسيق

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يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية اليوم الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد اعتماد وكيل مشيخة الأزهر الشريف النتيجة والتى يتم عرضها على بوابة الأزهر الإلكترونية ويمكن الدخول مباشرة عبر الرابط المرفق بأسفل.

ويستطيع طلاب جميع شعب الثانوية الأزهرية معرفة الكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي الأزهري، وأيضًا الكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي بالأزهر، وطلاب شعبة الإكِفاء بالأزهر، كما يمكنهم معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للكليات من جميع الشعب عن العام الماضي من الروابط المرفقة.

ارتفع البحث على موقع جوجل عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، وكذلك عن البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، للبحث عن النتيجة ويمكن الدخول مباشرة هنا على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية 2021 معرفة أسماء الكليات المتاحة لجميع الشعب، وكذلك معرفة الحدود الدنيا لتلك الكليات خلال العام الماضي، والتى ربما تعتبر مؤشرًا استرشاديًا لترتيب رغبات طلاب الثانوية الازهرية العام الماضي، والتى يبحث عنها طلاب هذا العام لمعرفة الحدود الدنيا لمجموع كل كلية كما يلي:

كليات المجموعة الأدبية (أدبي- بنين) :اضغط هنا كليات ونتائج تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الأدبية بنين 2020

كليات المجموعة الأدبية (أدبي – بنات): اضغط هنا كليات ونتائج تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الأدبية بنات 2020

كليات المجموعة العلمية (علمي- بنين): اضغط هنا كليات ونتائج تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة العلمية بنين 2020

كليات المجموعة العلمية (علمي- بنات): اضغط هنا كليات ونتائج تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة العلمية بنات 2020

كليات الشعبة الاسلامية ..اضغط هنا كليات ونتائج تنسيق الثانوية الأزهرية الشعبة الاسلامية 2020

موقع تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن للطلاب فور الإعلان عن بدء تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للمرحلة الأولي تسجيل رغبات عبر الدخول من هنا مباشرة على رابط تنسيق الثانوية الأزهرية.

يبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، من بينهم 74 ألفًا و754 طالبة وطالبة مقيدين في القسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة مقيدين في القسم العلمي.

وأعلنت بوابة الأزهر الشريف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، أمس، الحاصلين وقام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإتصال بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بالنجاح، في الثانوية الأزهرية 2021 .

أوائل الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي وأكِفاء

ضمت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية المعلنة أمس عدد 7 طلاب، حصل عدد 5 طلاب منهم على المركز الأول في القسم العلمي وهم بمجموع 100% وهم: أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر، في محافظة الدقهلية، وأمير محمد فهمي عمارة، من معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، في محافظة القاهرة، ومحمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، في محافظة الدقهلية، ومحمد محمد حسن على، من معهد الحاج محمد عبدالوهاب النموذجي، من محافظة الشرقية، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح، من معهد أنشاص الرمل، في محافظة الشرقية.

وحصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، من معهد فتيات الوخوص، في محافظة أسيوط، على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة ٩٩،٥ ٪، كما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد، معهد سنيان، محافظة الغربية، على المركز الأول على المركز الأول على الطلاب الأكِفّاء بنسبة ٩٧,١٤%.

وتستطيع أن تتابع اليوم عبر موقع المصري اليوم المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وأوائل الطلاب لكل شعبة من شعب الثانوية الأزهرية بالتفصيل.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

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