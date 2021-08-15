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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2020، استقرارها عند الاسعار المرتفعة التي حققتها مساء الجمعة، بعدما قفزت لأعلى بقيم كبيرة قبل توقف التداول على الذهب عالميًا، لاغلاق البورصات العالمية لقضاء الإحازة الإسبوعية.

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى حققت ارتفاع كبير قبل اغلاق البورصة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية وارتفع الذهب محليا بقيم تصل إلى 12 جنيها، بينما ينتظر محليا وعالميا عودة البورصة للعمل غدا الاثنين لتحديد اتجاه مؤشر التداول .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 670 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها .

وثبت سعر الذهب عالميا، صباح الأحد، عند السعر المرتفع الذي حققه قبل اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية، وذلك بسبب مخاوف تراجع الاحتياطى الفيدرالى عن دعم الاقتصاد واتجاهه لرفع الفائدة والتى استقرت منذ فترة قرب الصفر، وذلك عقب صدور مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين والذى انخفض إلى 70.2 نقطة خلال الشهر الجارى مخالفا لتوقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير

وثبت سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، عند 785.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،779.34 $ .

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