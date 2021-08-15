هزات أرضية جديدة في هايتي بعد زلزال خلف مئات القتلى

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إن هايتي تعرضت مجددا لهزات أرضية بقوة 5.8 درجة.

وذكر المركز، أن الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا شمال غرب مدينة لو كه في جنوب البلاد، وتركزت بؤرته على عمق 30 كيلومترا.

وصباح أمس السبت، شهدت هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة، أسفر عن سقوط 304 قتلى على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين، ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غرب الجزيرة.

ووفقا للمركز الأمريكي لرصد الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش على بعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم من العاصمة بور أو برنس، وتسبب الزلزال بانهيار كنائس ومحال تجارية ومنازل ومبان، علق مئات الأشخاص تحت أنقاضها.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء أرييل هنري، أن حكومته فرضت حالة الطوارئ لمدة شهر.