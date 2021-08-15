أخبار عاجلة

قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية

Print
الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذتها الأمانة خلال أسبوع على المراكز التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة

الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- خلال أسبوع، ما يقارب 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصالونات الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.. أصدرت خلالها 20 مخالفة، وأغلقت منشأة واحدة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة "كورونا" وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة "ممتثل"؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان