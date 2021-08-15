أخبار عاجلة

قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طفح الكيل.. "الحريري" يدعو الرئيس اللبناني للاستقالة: "انفجار عكار" مجزرة!

Print
طفح الكيل.. "الحريري" يدعو الرئيس اللبناني للاستقالة: "انفجار عكار" مجزرة! طفح الكيل.. "الحريري" يدعو الرئيس اللبناني للاستقالة: "انفجار عكار" مجزرة!
وصف قيادات البلاد باللامبالاة ودعاهم إلى الرحيل.. 22 قتيلاً على الأقل في الحادث

طفح الكيل..

على خلفية انفجار صهريج وقود بعكار- شمالي لبنان، هاجم رئيس السابق سعد الحريري -بشدة- قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهماً إياهم باللامبالاة وداعياً إلى رحيلهم.

وكتب "الحريري"؛ عبر "تويتر"، فجر اليوم الأحد، أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، وأضاف: "ما حصل في الجريمتَيْن، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءاً برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن 20 فرداً على الأقل قُتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار- شمالي لبنان، الليلة الماضية، وذلك قبل أن يعلن وزير الصحة اللبناني ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار إلى 22 قتيلاً و79 جريحاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا