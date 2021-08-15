وزير الصحة اللبناني: مقتل 22 شخصا وإصابة 79 في انفجار عكار شمالي البلاد

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أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مقتل 22 شخصا وإصابو 79 آخرين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان.

ووجه وزير الصحة اللبناني، صباح اليوم الأحد، نداء لإجلاء الجرحى إلى الخارج.

كان الصليب الأحمر اللبناني أعلن، فجر اليوم الأحد، مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي البلاد.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الأحد، بانفجار صهريج مازوت في تليل عكار، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات.

وأفاد وسائل إعلام محلية بأن الانفجار أدى لإصابة نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة، فضلا عن انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

ودعت كل من مستشفى «معن يوسف» ومستشفى «رحال» في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.