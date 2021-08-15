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الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في العاصمة كابل

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الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في العاصمة كابل الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في العاصمة كابل
بعد سقوط جلال أباد ومزار شريف بِيَد مقاتلي "طالبان"

الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في العاصمة كابل

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.. جاء ذلك بعد التدهور السريع في البلاد وسقوط المدن تلو الأخرى في يد حركة طالبان وبدون قتال.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين أفغان، أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال السياسي الأفغاني أتو محمدي نور، في تغريدة على تويتر: إن مسلحي حركة طالبان، سيطروا على ولاية بلخ في شمال غرب البلاد، نتيجة مؤامرة ضخمة، طِبقًا لوكالة "نوفستي" الروسية.

وذكر أن هذه المنطقة -حيث توجد مدينة مزار شريف- تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للتجارة والنقل، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمة.

وأضاف "نور"، وهو من أصل طاجيكي وشَغَل منصب حاكم الولاية في الفترة من 2004 إلى 2018: "على الرغم من مقاومتنا الحازمة، تم للأسف تسليم جميع معدات وقوات الدفاع والأمن الأفغانية (ANDSF) إلى طالبان، وتم ذلك نتيجة مؤامرة منظمة وجبانة واسعة النطاق".

وتابع "نور" القول بأن هدف هذه المؤامرة، تَلَخّص في إيقاعه في "فخ" مع سياسي أفغاني آخر، المارشال عبدالرشيد دوستم، الذي شغل منصب نائب الرئيس الأفغاني من 2014 إلى 2020. وأشار نور إلى أن مسلحي طالبان فشلوا في تحقيق هذا الهدف، والآن هو والمارشال دوستم وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، "في مكان آمن".

وشدد هذا السياسي أيضًا، على أن "المؤامرة التي أدت إلى سقوط بلخ كبيرة جدًّا"، وهي الآن تهدد كابول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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