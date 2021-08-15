بدء محاكمة شابين قتلا صديقهما عمدا وأخفيا جثته بصحراء الغردقة 12 سبتمبر

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حددت محكمة استئناف قنا ١٢ سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة شابين قتلا صديقهما عمدا وأخفيا جثته بصحراء الغردقة وذلك أمام محكمة جنايات البحر الاحمر حيث وجهت نيابة الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر ٤ تهم لشابين وذلك في قرار احالتهما لمحكمة الحنايات بعد ان قتلا صديقهما بمدينة الغردقة وشملت التهم للشابين القتل العمد مع سبق الاصرار والخطف ودفن واخفاء الجثة والسرقة لمتعلقاته الشخصية.

وقرر المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر إحالة الشابين لمحكمة الجنايات وذلك في واقعة قيامهما م بقتل صديقهما عمدا بالغردقة واخفاء جثته بمنطقة صحراوية بالغردقة مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية وذلك بعد ان انتهت النيابة من تسلم تقرير الطب الشرعي والادلة الجنائية وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع الشهود.

وتضمنت تفاصيل الجريمة تلقي اللواء سليمان شتا مدير امن البحر الاحمر اخطارا من أجهزة الأمن بالبحر الاحمر برئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية باختفاء طالب بالثانوي وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صادق رئيس مباحث البحر الاحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب ثانوي بمدينة الغردقة وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه وراء ارتكاب واخفاء الحثة في منطقة جبلية بالغردقة لابعاد الشبهة عنهما.

تلقى المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن بعد ايام من البلاغ باختفاءه وتعرف شقيق المجني عليه على الجثة.

وأسفرت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة.وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده،

وقاما بقتله واخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، بعد ان قاما بخنقه واستوليا على هاتفى محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتي تم القاء القبض عليهما وقام بتمثيل الجريمة امام النيابة.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسن عادل رئيس النيابة باشراف المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر قررت حبس المتهمين بقتل طالب والقاء جثته بمنطقة جبلية بالغردقة لمدة ٤ ايام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية وقاما المتهمان بتمثيل ارتكاب الجريمة ثم تم تجديد حبسهما اكثر من مرة حتي تم احالتهما للمحاكمة الجنائية لتحديد جلسة لمحاكمته.